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Форвард Динамо продолжит карьеру в чемпионате Турции

Дьемерси Мбокани
08:39 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Конголезский нападающий уже договорился с "Бурсаспором"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сообщается, что конголезский форвард близок к подписанию контракта с "Бурсаспором". Стороны уже согласовали все детали контракта и официально о трансфере должны объявить в конце недели.

Напомним, "Динамо" не продлило контракт с футболистом. Трудовое соглашение было рассчитано до конца июня 2018 года.

В прошедшем сезоне Мбокани провел 31 поединок, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Новости спорта, Дьемерси Мбокани, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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