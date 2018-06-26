Стало известно, где продолжит карьеру Буффон

ПСЖ договорился с покинувшим Ювентус голкипером Джанлуиджи Буффоном, сообщает RMC Sport.

В ближайший уикенд 40-летний футболист должен прибыть в Париж из отпуска и подписать 2-летнее соглашение.

Эту информацию изданию подтвердил источник в клубе, при этом добавив, что сейчас для руководства приоритетом является продажа ряда футболиста в связи с проблемами финансового Фейр-плей.

Джанлуиджи Буффон в середине мая объявил об уходе из Ювентуса, где выступал с 2001 года. С тех пор он провел 655 матчей (300 — на ноль) за Старую синьору, с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза — Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов.

В середине мая сообщалось, что Буффон будет зарабатывать в ПСЖ 7 миллионов евро.