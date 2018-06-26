Шаг в историю: 12 лет назад сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ

Чемпионат мира-2006 стал дебютным для сборной Украины. Под руководством Олега Блохина желто-голубые успешно прошли групповой турнир и в 1/8 финала попали на Швейцарию.

Матч состоялся 26 июня 2006-го года на стадионе Рейн Энерги в Кельне.

Украина провела игру в таком составе: Шовковский, Гусев, Ващук, Гусин, Несмачный, Тимощук, Шелаев, Калиниченко (Ротань, 75), Воронин (Милевский, 111), Воробей (Ребров, 94), Шевченко.

Основное время закончилось нулевой ничьей, в овертайме соперники тоже не забили. Все решилось в серии пенальти: Александр Шовковский взял два 11-метровых, Транквилло Барнетта попал в перекладину, у Украины не забил Шевченко, но Милевский, Ребров и Гусев свои пенальти реализовали.

Серия пенальти:

Впервые в своей истории Украина вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где уступила будущему победителю турнира Италии 0:3.