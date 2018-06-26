"Доказал всем, что невиновен": Срна - о ситуации с допингом

В данный момент хорватский бек продолжает отбывать 17-месячную дисквалификацию за прием допинга. По мнению Национального антидопингового центра, Срна употреблял запрещенные препараты намеренно. Сам же Дарио придерживается иной позиции.

"Ситуация проста – я уже продемонстрировал всему миру, что невиновен", — сказал Срна.

"Дисквалификация была сложной частью моей жизни, но я — боец. Это доказывают мои рекорды в Шахтере и сборной Хорватии".

"Если бы я не верил в себя, то сейчас не находился бы здесь. Я смогу продолжить играть с 22 августа, и до конца этого периода я буду тренироваться отдельно".

"В течение последних 9 лет со мной занимается персональный тренер, потому я готов вернуться на поле", — подытожил Срна.