Жена экс-игрока Шахтера винит наставника Бразилии в травме футболиста
Новости спорта: Дуглас Коста может пропустить оставшиеся матчи ЧМ-2018
Жена полузащитника сборной Бразилии Дугласа Косты выразила мнение, что травма игрока была связана с чрезмерной интенсивностью тренировок команды, главным тренером которой является Тите.
«Он жаловался на боль после тренировок и говорил, что в «Ювентусе» всё проходит легче. Мы знаем, что его травма не так ужасна, как предыдущая, и надеемся, что он вернётся в строй через 10 дней», — цитирует жену футболиста «твиттер» Seleção Brasileira.
Накануне, 25 июня, стало известно, что Коста выбыл на срок от 15 до 20 дней. Таким образом, хавбек не сможет помочь своей команде вплоть до полуфинала или финала чемпионата мира – 2018.