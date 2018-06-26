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Жена экс-игрока Шахтера винит наставника Бразилии в травме футболиста

Дуглас Коста
10:39 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дуглас Коста может пропустить оставшиеся матчи ЧМ-2018

Жена полузащитника сборной Бразилии Дугласа Косты выразила мнение, что травма игрока была связана с чрезмерной интенсивностью тренировок команды, главным тренером которой является Тите.

«Он жаловался на боль после тренировок и говорил, что в «Ювентусе» всё проходит легче. Мы знаем, что его травма не так ужасна, как предыдущая, и надеемся, что он вернётся в строй через 10 дней», — цитирует жену футболиста «твиттер» Seleção Brasileira‏.

Накануне, 25 июня, стало известно, что Коста выбыл на срок от 15 до 20 дней. Таким образом, хавбек не сможет помочь своей команде вплоть до полуфинала или финала чемпионата мира – 2018.

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Новости спорта, Дуглас Коста, Новости футбола, Сборная Бразилии, Футбол, ЧМ-2018.
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