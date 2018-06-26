В Косово собрали деньги, чтобы швейцарцы заплатили штрафы FIFA
Новости спорта: Футболисты показывали албанского орла, празднуя голы
В Косово собрали средства на выплату штрафов Джердана Шакири и Гранита Джаки, которыми их обложила FIFA после матча с Сербией (2:1). Об этом сообщает AFP.
Один из косовских фондов начал в Интернете сбор средств для выплаты штрафов в размере 17 тысяч евро и менее чем за 24 часа собрал 12 тысяч. Одним из пожертвовавших деньги стал министр торговли и промышленности Косова Байрам Хасани, который выделил 1500 евро:
«Они были наказаны только потому, что не забыли свои корни, не забыли, откуда пришли. Деньги не могут выразить всю радость, которую нам принесли Джака и Шакири, отметив свои голы символами Косова».
Отметим, что Джака и Шакири, праздную голы в ворота Сербии, показывали орла, который является символом Албании.