В Косово собрали деньги, чтобы швейцарцы заплатили штрафы FIFA

В Косово собрали средства на выплату штрафов Джердана Шакири и Гранита Джаки, которыми их обложила FIFA после матча с Сербией (2:1). Об этом сообщает AFP.

Один из косовских фондов начал в Интернете сбор средств для выплаты штрафов в размере 17 тысяч евро и менее чем за 24 часа собрал 12 тысяч. Одним из пожертвовавших деньги стал министр торговли и промышленности Косова Байрам Хасани, который выделил 1500 евро:

«Они были наказаны только потому, что не забыли свои корни, не забыли, откуда пришли. Деньги не могут выразить всю радость, которую нам принесли Джака и Шакири, отметив свои голы символами Косова».

Отметим, что Джака и Шакири, праздную голы в ворота Сербии, показывали орла, который является символом Албании.