Вацко хочет видеть Салаха в УПЛ

Сегодня стало известно, что все клубы УПЛ проголосовали за включение одесситов в состав участников следующего розыгрыша чемпионата. Решение по этому делу теперь предстоит принять Исполнительному комитету ФФУ.

Виктор Вацко предложил свой вариант замены ФК Полтава. Ливерпуль в этом году уже играл в Украине в матче финала Лиги чемпионов против Реала (1:3).

Українські клуби проголосували за Чорноморець в УПЛ. Я б за Ліверпуль голосував ))) — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 26 июня 2018 г.

Примечательно, что в сегодняшнем голосовании УПЛ по поводу замены Полтаве можно было выбрать среди Черноморца, Зирки и «третьего варианта», куда можно было вписать любой другой клуб.

Необходимость в замене полтавчан была вызвана недавним роспуском команды. 20 июня ФК Полтава объявила о снятии с розыгрыша УПЛ из-за недопуска стадиона Локомотив.