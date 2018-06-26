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Вацко хочет видеть Салаха в УПЛ

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ФК Ливерпуль
14:50 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Известный футбольный комментатор Виктор Вацко в шутливой форме высказался насчет голосования УПЛ о замене Полтавы на Черноморец.

Сегодня стало известно, что все клубы УПЛ проголосовали за включение одесситов в состав участников следующего розыгрыша чемпионата. Решение по этому делу теперь предстоит принять Исполнительному комитету ФФУ.

Виктор Вацко предложил свой вариант замены ФК Полтава. Ливерпуль в этом году уже играл в Украине в матче финала Лиги чемпионов против Реала (1:3).

Примечательно, что в сегодняшнем голосовании УПЛ по поводу замены Полтаве можно было выбрать среди Черноморца, Зирки и «третьего варианта», куда можно было вписать любой другой клуб.

Необходимость в замене полтавчан была вызвана недавним роспуском команды. 20 июня ФК Полтава объявила о снятии с розыгрыша УПЛ из-за недопуска стадиона Локомотив.

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Новости спорта, Виктор Вацко, Новости футбола, УПЛ, ФК Ливерпуль, Футбол.
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