Франция и Дания сыграли вничью на ЧМ-2018

Сборные Дании и Франции провели матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники" и завершилась со счетом 0:0.

Дания 0:0 Франция

Предупреждение: Йоргенсен 45+2'

Сборная Франции набрала 7 очков и вышла из группы C в плей-офф чемпионата мира с первого места. Национальная команда Дании (5) также получила путёвку в следующую стадию турнира, забравшись на вторую строчку турнирной таблицы группы C. Соперники команд в 1/8 финала чемпионата мира определятся сегодня, 26 июня, после матчей группы D Нигерия — Аргентина и Исландия — Хорватия.