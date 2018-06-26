Сборная Перу обыграла Австралию на ЧМ-2018

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Австралии и Перу. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Андре Каррильо и Хосе Паоло Герреро, который отличились на 18-й и 50-й минутах соответственно.

Сборная Перу лишилась шансов на выход из группы С ещё до сегодняшнего матча. Австралия при определённых раскладах могла рассчитывать на выход в плей-офф ЧМ-2018 только в случае победы над перуанцами. Таким образом, обе команды завершили выступления на турнире.