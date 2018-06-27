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Наингголан: В "Интере" я почувствовал себя нужным

Раджа Наингголан
00:11 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Раджа Наингголан рассказал о причинах перехода в Интер.

Интер оформил трансфер полузащитника Ромы Раджи Наигголана, который признался, что не ожидал такого теплого приема в новом клубе.

«Не ожидал такого теплого приема, я счастлив, но теперь моя очередь заслужить новые аплодисменты. Важно чувствовать доверие своего тренера. В Интере я почувствовал себя нужным, а в Роме перестал это ощущать», — сказал полузащитник в интервью клубному телевидению.

«Свой лучший сезон я провел, когда моим тренером был Спалетти. Надеюсь повторить его. Я в его распоряжении и доволен тем, что буду работать с ним. Решение о переходе далось мне легко».

Прежде Наингголан на протяжении 4 лет выступал за римлян. В прошлом сезоне он провел за Волков 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 11 ассистами.

Это четвертый новичок Интера в летнее межсезонье. Ранее клуб приобрел форварда Лаутаро Мартинеса. А на правах свободных агентов команду пополнили центрбек Стефан де Врей и хавбек Квадво Асамоа.

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Все по теме:

Новости спорта, Раджа Наингголан, Серия А, ФК Интер (Милан), ФК Рома.
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