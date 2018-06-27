Наингголан: В "Интере" я почувствовал себя нужным

Интер оформил трансфер полузащитника Ромы Раджи Наигголана, который признался, что не ожидал такого теплого приема в новом клубе.

«Не ожидал такого теплого приема, я счастлив, но теперь моя очередь заслужить новые аплодисменты. Важно чувствовать доверие своего тренера. В Интере я почувствовал себя нужным, а в Роме перестал это ощущать», — сказал полузащитник в интервью клубному телевидению.

«Свой лучший сезон я провел, когда моим тренером был Спалетти. Надеюсь повторить его. Я в его распоряжении и доволен тем, что буду работать с ним. Решение о переходе далось мне легко».

Прежде Наингголан на протяжении 4 лет выступал за римлян. В прошлом сезоне он провел за Волков 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 11 ассистами.

Это четвертый новичок Интера в летнее межсезонье. Ранее клуб приобрел форварда Лаутаро Мартинеса. А на правах свободных агентов команду пополнили центрбек Стефан де Врей и хавбек Квадво Асамоа.