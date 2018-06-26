Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018

Бывший тренер каирской команды «Замалек» Абдрахим Мухаммед Негма скончался во время матча третьего тура группового этапа между сборными Саудовской Аравии и Египта (2:1), сообщает Youm7.

По информации издания, Негма комментировал встречу на одном из египетских телеканалов. Во время встречи у специалиста случился сердечный приступ, из-за которого Негма скончался.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Сборная Египта проиграла во всех трёх матчах в группе А и покинула турнир, не набрав очков.