"Шахтер" обыграл "Брондбю": первый спарринг и дубль новичка

Все голы пришлись на второй тайм. Датчане открыли счет, но проиграли. Горняки победили благодаря дублю новичка Фернандо и голу Андрея Тотовицкого.

Шахтер — Брондбю 3:2

Голы: Фернандо, 54, 57, Тотовицкий, 64 — Фискер, 52, Френдруп, 66

Шахтер (1-й тайм): Кудрик, Кривцов, Степаненко, Мораес, Веллингтон Нем, Матвиенко, Ракицкий, Болбат, Зубков, Коваленко, Данченко

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Додо, Ордец, Хочолава, Бутко, Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фернандо, Дентиньо, Тотовицкий

30 июня чемпионы Украины сыграют против софийского ЦСКА.

Первый официальный матч нового сезона — против Динамо за Суперкубок Украины. Игра пройдет в Одессе 21 июля.