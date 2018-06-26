"Шахтер" обыграл "Брондбю": первый спарринг и дубль новичка
Новости спорта: Донецкая команда провела первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Германии.
Все голы пришлись на второй тайм. Датчане открыли счет, но проиграли. Горняки победили благодаря дублю новичка Фернандо и голу Андрея Тотовицкого.
Шахтер — Брондбю 3:2
Голы: Фернандо, 54, 57, Тотовицкий, 64 — Фискер, 52, Френдруп, 66
Шахтер (1-й тайм): Кудрик, Кривцов, Степаненко, Мораес, Веллингтон Нем, Матвиенко, Ракицкий, Болбат, Зубков, Коваленко, Данченко
Шахтер (2-й тайм): Пятов, Додо, Ордец, Хочолава, Бутко, Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фернандо, Дентиньо, Тотовицкий
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