Аргентина вырвала победу в матче с Нигерией на ЧМ-2018
Новости спорта: Завершился матч 3-го тура группового раунда ЧМ-2018 в квартете D Нигерия - Аргентина.
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Нигерии и Аргентины. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой южноамериканцев со счётом 2:1.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Нигерия 1:2 Аргентина
Голы: Мозес 51' (с пенальти) - Месси 14', Рохо 86'
Предупреждения: Балогун 32', Оби Микел 90+1', Месси 90+4' - Маскерано 49', Банега 64'
Аргентинцы вышли вперёд в счёте благодаря голу нападающего Лионеля Месси, который отличился на 14-й минуте после результативной передачи от Эвера Банеги. Сборной Нигерии удалось сравнять в начале второго тайма — на 51-й минуте Виктор Мозес точно пробил с пенальти. Однако на 86-й минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел вперёд в счёте сборную Аргентины, которая уже не упустила победы.