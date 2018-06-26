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Аргентина вырвала победу в матче с Нигерией на ЧМ-2018

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Нигерия - Аргентина
22:56 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Завершился матч 3-го тура группового раунда ЧМ-2018 в квартете D Нигерия - Аргентина.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Нигерии и Аргентины. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой южноамериканцев со счётом 2:1.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Нигерия 1:2 Аргентина

Голы: Мозес 51' (с пенальти) - Месси 14', Рохо 86'

Предупреждения: Балогун 32', Оби Микел 90+1', Месси 90+4' - Маскерано 49', Банега 64'

Аргентинцы вышли вперёд в счёте благодаря голу нападающего Лионеля Месси, который отличился на 14-й минуте после результативной передачи от Эвера Банеги. Сборной Нигерии удалось сравнять в начале второго тайма — на 51-й минуте Виктор Мозес точно пробил с пенальти. Однако на 86-й минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел вперёд в счёте сборную Аргентины, которая уже не упустила победы.

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