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ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня

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Чемпионат мира по футболу
23:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта: 26 июня на чемпионате мира по футболу были сыграны заключительные матчи в группах С и D.

В группе С Франция, сыграв вничью с Данией, обеспечила себе 1-е место в квартете. В группе D развязался настоящий триллер: Аргентина на последних минутах обыграла Нигерию, а Исландия уступила Хорватии. В 1/8 финала ЧМ-2018 Месси и компания сыграют с Францией, Хорватия проведет встречу с Данией.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Исландия — Хорватия 1:2

Голы: Г. Сигурдссон, 76 (с пенальти) — Бадель, 53, Перишич, 90.

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон — Гудмундссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Бьярнасон (Траустасон, 90) — Г. Сигурдссон — Финнбогасон (Гудмундссон, 85).

Хорватия: Л. Калинич — Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич — Ковачич (Ракитич, 81), Бадель — Пьяца (Ловрен, 70), Модрич (Брадарич, 65), Перишич — Крамарич.

Предупреждения: Севарссон, Халльфредссон, Финнбогасон — Пьяца, Едвай,.

Нигерия — Аргентина 1:2

Голы: Мозес, 51 (пен.) — Месси, 14, Рохо, 86.

Нигерия: Узохо — Балогун, Троост-Эконг, Омеруо (Ивоби, 90) — Мозес, Этебо, Микель, Ндиди, Идову — Муса (Нванкво, 90+2), Ихеаначо (Игало, 46).

Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико (Агуэро, 80) — Перес (Павон, 61), Маскерано, Банега, Ди Мария (Меса, 72) — Месси, Игуаин.

Предупреждение: Балогун , Микель — Маскерано, Банега, Месси.

Австралия — Перу 0:2

Голы: Каррильо, 18, Герреро, 50.

Австралия: Райан — Рисдон, Миллиган, Сейнсбери, Бехич — Йединак, Муй — Леки, Рогич (Ирвин, 72), Крузе (Арзани, 58) — Юрич (Кэхилл, 53).

Перу: Гальесе — Адвинкула, Рамос, Сантамария, Трауко — Тапиа (Уртадо, 63), Йотун (Акино, 46) — Каррильо (Картахена, 79), Куэва, Флорес — Герреро.

Предупреждения: Йединак, Арзани, Рогич, Миллиган — Йотун, Уртадо.

Дания — Франция 0:0

Дания: Шмайхель — Дальсгор, Кьяер, Кристенсен, Ларсен — М. Йоргенсен, Дилейни (Лерагер, 90+2), Эриксен — Брайтвейт, Корнелиус (Дольберг, 75), Систо (Фишер, 60)

Франция: Манданда — Сидибе, Варан, Кимпембе, Эрнандес (Менди, 50) — Канте, Нзонзи — Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 69), Лемар — Жиру

Предупреждение: М. Йоргенсен

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