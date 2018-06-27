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Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018
07:27 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Уже есть четыре пары 1/8 финала ЧМ-2018, сегодня узнаем еще две.

Во вторник, 26 июня, сборная Аргентины обыграла Нигерию, а Хорватия - Исландию. Таким образом, в группе D определился второй участник от группы - аргентинцы. До этого тура хорваты досрочно вышли в плей-офф.

Еще раньше были сыграны матчи группы С. В итоге, сборная Франции и Дании вышли в плей-офф, а Перу и Австралия едут домой.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Участники 1/8 финала ЧМ-2018

30 июня (суббота) Уругвай - Португалия 17:00

30 июня (суббота) Франция - Аргентина 21:00

1 июля (воскресенье) Испания - Россия 17:00

1 июля (воскресенье) Хорватия - Дания 21:00

В среду, 27 июня, будут сыграны матчи в группах F и Е.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Аргентины, Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2018.
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