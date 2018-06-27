Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Новости спорта: Уже есть четыре пары 1/8 финала ЧМ-2018, сегодня узнаем еще две.
Во вторник, 26 июня, сборная Аргентины обыграла Нигерию, а Хорватия - Исландию. Таким образом, в группе D определился второй участник от группы - аргентинцы. До этого тура хорваты досрочно вышли в плей-офф.
Еще раньше были сыграны матчи группы С. В итоге, сборная Франции и Дании вышли в плей-офф, а Перу и Австралия едут домой.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Участники 1/8 финала ЧМ-2018
30 июня (суббота) Уругвай - Португалия 17:00
30 июня (суббота) Франция - Аргентина 21:00
1 июля (воскресенье) Испания - Россия 17:00
1 июля (воскресенье) Хорватия - Дания 21:00
В среду, 27 июня, будут сыграны матчи в группах F и Е.