ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
Новости спорта: Сегодня, 27 июня, состоятся четыре матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп E и F.
17:00 Южная Корея - Германия ИНТЕР
17:00 Мексика - Швеция НТН
В 17:00 в Казани на одноимённом стадионе начнётся матч между национальными командами Южной Кореи и Германии, выступающими в группе E.
В это же время прозвучит стартовый свисток в матче этой же группы между Мексикой и Швецией. Встреча пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
21:00 Швейцария - Коста-Рика НТН
21:00 Сербия - Бразилия ИНТЕР
Завершат игровой день два матча команд из группы F, которые начнутся в 21:00.
В Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе сойдутся национальные команды Швейцарии и Коста-Рики.
В Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдёт встреча сборных Сербии и Бразилии.