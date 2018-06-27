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ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня

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Марсело Бразилия
08:29 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сегодня, 27 июня, состоятся четыре матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп E и F.

17:00 Южная Корея - Германия ИНТЕР

17:00 Мексика - Швеция НТН

В 17:00 в Казани на одноимённом стадионе начнётся матч между национальными командами Южной Кореи и Германии, выступающими в группе E.

В это же время прозвучит стартовый свисток в матче этой же группы между Мексикой и Швецией. Встреча пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

21:00 Швейцария - Коста-Рика НТН

21:00 Сербия - Бразилия ИНТЕР

Завершат игровой день два матча команд из группы F, которые начнутся в 21:00.

В Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе сойдутся национальные команды Швейцарии и Коста-Рики.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдёт встреча сборных Сербии и Бразилии.

 

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бразилии, ЧМ-2018.
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