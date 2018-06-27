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Месси: Мы здорово настрадались

Лионель Месси
09:07 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся в поединке с Исландией голом, прокомментировал победу над островитянами (2:1) в матче ЧМ-2018.

"Мы контролировали мяч в первом тайме, пытались создавать моменты даже после гола. Думали, это продолжится и после перерыва. Но соперник забил гол, усложнив нам жизнь. После этого время буквально полетело. Мы начали оказывать давление, которое все-таки привело к голу.

Мы здорово настрадались. Не думали, что будем так сильно мучиться. На кону стояло всё, и нас просто отпустило, когда Рохо забил. Первые два матча мы провели не очень здорово, знали, что вечер будет тяжелым, но цель достигнута.

Франция? Мы смотрим все матчи, на которые у нас хватает времени. У этой сборной очень взрывные нападающие, способные переломить игру. Я знаю некоторых парней по клубу и обещаю вам, что эта игра для них не будет простой", - сказал Месси.

Напомним, "альбиселесте" финишировали в группе D на втором месте в 1/8 финала встретятся с Францией. Игра пройдет 30 июня в Казани.

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Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, Сборная Аргентины, ЧМ-2018.
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