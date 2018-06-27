Южная Корея – Германия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
Новости спорта: Сборная Германии встретится с Южной Кореей 27 июня в поединке третьего тура ЧМ-2018 по футболу.
Сборные Южной Кореи и Германии сыграют 27 июня на стадионе Казань Арена в третьем туре ЧМ-2018 группы F. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.
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Поединок Южная Корея – Германия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Первом канале, Беларусь 2, Qazaqstan.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея – Германия.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне немецкой команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бундестим" с коэффициентом 1,2, а на их оппонента – 17,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,5.