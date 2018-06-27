Южная Корея 0:0 Германия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Южная Корея 0:0 Германия

4' - Немцы контролируют мяч

Матч начался!

В стартовом матче игрового дня на ЧМ-2018 встретятся представители квартета F Южная Корея и Германия. Игра пройдет в Казани на "Казань Арене", рассудит встречу рефери из США Марк Гейгер. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени. Напомним, по итогам 2-х туров Германия с 3-мя очками занимает 2-е место в группе F, Южная Корея - последняя с "0" баллов.

Составы команд

Южная Корея: Чо Хён У, Ли Ён, Юн Юнь Сун, Хын Мин Сон, Ку Чжа Чол, Хон Чхоль, Чон У Ён, Ли Чжэ Сон, Мун Сон Мин, Ким Юнь Квон, Чан Хун Су.

Германия: Мануэль Нойер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Сами Хедира, Тони Кроос, Тимо Вернер, Месут Озил, Марко Ройс, Леон Горецка, Никлас Зюле, Йозуа Киммих

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Германии является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Южной Кореей. На победу немцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,2, успех азиатской команды оценивается в 13. Ничья котируется коэффициентом 6,5.

Интересные факты

- 25 июня 2002 года команды встречались в полуфинале ЧМ-2002, тогда корейцы уступили Германии.

- Германия ни разу не выбывала с ЧМ на групповой стадии.

- Все участники группы F сохраняют шансы на путевку в 1/8 финала.

- Йоахим Лев проведет свой 17-й матч в качестве главного тренера команды-участника ЧМ.

- Германия выиграла 15 из последних 17-и официальных матчей.