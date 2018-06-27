"Шахтер" нашел замену Фреду в экс-игроке "Карпат"
Новости спорта: 31-летний опорный полузащитник Фернандо Тиссоне попал в сферу интересов "Шахтера".
По информации португальского издания A Bola опытный хавбек может заменить в донецкой команде Фреда.
Также в услугах Тиссоне была заинтересована "Виктория" из Гимараэша, но решила не соревноваться с "горняками". Сделка может состояться уже на этой неделе - информирует СМИ.
Напомним, что Тиссоне сезон 2017/2018 начинал в составе "Карпат", но во время зимнего перерыва перебрался в "Авеш", за который отыграл 14 матчей и забил 1 гол.
Контракт с португальским клубом у аргентинца действует до лета 2019 года.
Отметим, что хавбек начал процедуру смены гражданства и уже подал документы на получение паспорта Кабо-Верде.