"Шахтер" нашел замену Фреду в экс-игроке "Карпат"

По информации португальского издания A Bola опытный хавбек может заменить в донецкой команде Фреда.

Также в услугах Тиссоне была заинтересована "Виктория" из Гимараэша, но решила не соревноваться с "горняками". Сделка может состояться уже на этой неделе - информирует СМИ.

Напомним, что Тиссоне сезон 2017/2018 начинал в составе "Карпат", но во время зимнего перерыва перебрался в "Авеш", за который отыграл 14 матчей и забил 1 гол.

Контракт с португальским клубом у аргентинца действует до лета 2019 года.

Отметим, что хавбек начал процедуру смены гражданства и уже подал документы на получение паспорта Кабо-Верде.