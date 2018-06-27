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"Шахтер" нашел замену Фреду в экс-игроке "Карпат"

Фернандо Тиссоне
10:53 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: 31-летний опорный полузащитник Фернандо Тиссоне попал в сферу интересов "Шахтера".

По информации португальского издания A Bola опытный хавбек может заменить в донецкой команде Фреда.

Также в услугах Тиссоне была заинтересована "Виктория" из Гимараэша, но решила не соревноваться с "горняками". Сделка может состояться уже на этой неделе - информирует СМИ.

Напомним, что Тиссоне сезон 2017/2018 начинал в составе "Карпат", но во время зимнего перерыва перебрался в "Авеш", за который отыграл 14 матчей и забил 1 гол.

Контракт с португальским клубом у аргентинца действует до лета 2019 года.

Отметим, что хавбек начал процедуру смены гражданства и уже подал документы на получение паспорта Кабо-Верде.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, Фернандо Тиссоне, ФК Шахтер.
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