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Сербия 0:1 Бразилия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Сербия - Бразилия
20:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 3-го тура группы Е на чемпионате мира по футболу Сербия - Бразилия.

Сербия 0:1 Бразилия

Гол: Паулиньо 36'

 

36' - знак голГол! Паулиньо перебросил Стойковича после заброса Коутиньо.

35' - Митрович пробил ударом через себя - выше ворот.

30' - Опасно! Миленкович заблокировал удар Жезуса из убойной позиции - угловой для Бразилии.

25' - Опасно! Стойкович выручил Сербию после удара Неймара с острого угла.

18' - Стойкович вовремя вышел из ворот, предотвратив угрозу.

14' - Костич пробил издали - удар блокирован.

10' - знак травмыМарсело травмировался: знак заменывместо него на поле появился Филипе Луис.

7' - Митрович нарушил правила в атаке.

4' - Жезус забежал в офсайд.

3' - Коларов фолит в центре поля.

Матч начался!

27 июня состоятся заключительные матчи в группе Е. В одном из них Сербия сыграет с Бразилией. Игра пройдет в Москве на стадионе "Спартак", рассудит встречу рефери из Ирана Алиреза Фагани. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, по итогам 2-х туров Сербия с 3-мя очками занимает 3-е место в квартете E, Бразилия, имея на 1 очко больше - первая.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матчи, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Ляич.

Бразилия: Алисон, Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Бразилии является фаворитом в противостоянии с сербами. На победу Пентакампеоне букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,5, успех европейской команды оценивается в 7. Ничья котируется коэффициентом 4,5.

Интересные факты

- Бразилия выиграла только один раз в последних 7 встречах на ЧМ с европейскими сборными.

- В 2015-м Сербия выиграла Чемпионат мира для игроков до 20 лет, в финале обыграв Бразилию.

- Филиппе Коутиньо - самый полезный игрок сборной Бразилии после 2-го тура. На его счету 2 забитых гола.

- Команды встречались между собой лишь однажды: в товарищеском матче 2014 года Сербия минимально уступила Бразилии.

- Сербия забила 9 мячей в последних 5 матчах.

- Бразилия не проигрывает в последних 13-и играх.

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