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Дочь Марадоны заступилась за отца

Дальма Марадона
11:46 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дочь Диего Марадоны Дальма жестко раскритиковала СМИ за распространение ложной информации о здоровье легендарного футболиста и тренера.

Дальма Марадона, дочь бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, в своём «твиттере» обрушилась с критикой на СМИ, распространявшие непроверенную информацию о здоровье её отца.

«Вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжёте! Какой же дерьмовой должна быть ваша жизнь, чтобы поступать таким образом! То, что люди говорят о других, очень многое говорит о них самих. Какие же вы жалкие люди!» — написала дочь легендарного футболиста.

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Напомним, после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1), по результатам которого аргентинцы пробились в 1/8 финала турнира, в прессе появились сообщения, что Марадона был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия. Позже экс-футболист опроверг эту информацию.

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Новости спорта, Дальма Марадона, Диего Марадона, Сборная Аргентины, ЧМ-2018.
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