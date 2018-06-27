Дочь Марадоны заступилась за отца

Дальма Марадона, дочь бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, в своём «твиттере» обрушилась с критикой на СМИ, распространявшие непроверенную информацию о здоровье её отца.

«Вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжёте! Какой же дерьмовой должна быть ваша жизнь, чтобы поступать таким образом! То, что люди говорят о других, очень многое говорит о них самих. Какие же вы жалкие люди!» — написала дочь легендарного футболиста.

Напомним, после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1), по результатам которого аргентинцы пробились в 1/8 финала турнира, в прессе появились сообщения, что Марадона был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия. Позже экс-футболист опроверг эту информацию.