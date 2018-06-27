Все бомбардиры ЧМ-2018: первый гол Месси

Вчера Лионель Месси забил первый гол на ЧМ-2018 и помог Аргентине пробиться в 1/8 финала. Но главными голеадорами чемпионата являются другие футболисты.

Вашему вниманию список бомбардиров чемпионата мира 2018:

По состоянию на 26 июня

1. Гарри Кейн (Англия) – 5 (2)

2. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 4

3. Криштиану Роналду (Португалия) – 4 (1)

4-5. Диего Коста (Испания) – 3

4-5. Денис Черышев (Россия) – 3

6-11. Артем Дзюба (Россия) – 2

6-11. Филиппе Коутиньо (Бразилия) – 2

6-11. Ахмед Муса (Нигерия) – 2

6-11. Эден Азар (Бельгия) – 2

6-11. Джон Стоунз (Англия) – 2

6-11. Луис Суарес (Уругвай) – 2

12-13. Лука Модрич (Хорватия) – 2 (1)

12-13. Мохамед Салах (Египет) – 2 (1)

14. Майл Единак (Австралия) – 2 (2)

15-71. Серхио Агуэро (Аргентина) – 1

15-71. Юрий Газинский (Россия) – 1

15-71. Александр Головин (Россия) – 1

15-71. Хуан Кинтеро (Колумбия) – 1

15-71. Александар Коларов (Сербия) – 1

15-71. Гжегош Крыховяк (Польша) – 1

15-71. Ирвинг Лосано (Мексика) – 1

15-71. Дрис Мертенс (Бельгия) – 1

15-71. Начо (Испания) – 1

15-71. Мбайе Ньянг (Сенегал) – 1

15-71. Юйя Осако (Япония) – 1

15-71. Юссуф Поульсен (Дания) – 1

15-71. Альфред Финнбогасон (Исландия) – 1

15-71. Хосе Хименес Уругвай – 1

15-71. Стивен Цубер (Швейцария) – 1

15-71. Кристиан Эриксен (Дания) – 1

15-71. Килиан Мбаппе (Франция) – 1

15-71. Анте Ребич (Хорватия) – 1

15-71. Иван Ракитич (Хорватия) – 1

15-71. Неймар (Бразилия) – 1

15-71. Александр Митрович (Сербия) – 1

15-71. Гранит Джака (Швейцария) – 1

15-71. Джердан Шакири (Швейцария) – 1

15-71. Далан Бронн (Тунис) – 1

15-71. Миши Батшуайи (Бельгия) – 1

15-71. Вахби Хазри (Тунис) – 1

15-71. Карлос Вела (Мексика) – 1

15-71. Чичарито (Мексика) – 1

15-71. Хын-Мин Сон (Южная Корея) – 1

15-71. Ола Тойвонен (Швеция) – 1

15-71. Марко Ройс (Германия) – 1

15-71. Тони Кроос (Германия) – 1

15-71. Джесси Лингард (Англия) – 1

15-71. Фелипе Балой (Панама) – 1

15-71. Садио Мане (Сенегал) – 1

15-71. Такаси Инуи (Япония) – 1

15-71. Мусса Ваге (Сенегал) – 1

15-71. Кейсуке Хонда (Япония) – 1

15-71. Ерри Мина (Колумбия) – 1

15-71. Радамель Фалькао (Колумбия) – 1

15-71. Хуан Куадрадо (Колумбия) – 1

15-71. Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия) – 1

15-71. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 1

15-71. Рикардо Куарежма (Португалия) – 1

15-71. Карим Ансарифард (Иран) – 1

15-71. Халид Бутаиб (Марокко) – 1

15-71. Иско (Испания) – 1

15-71. Юссеф Эн-Несири (Марокко) – 1

15-71. Яго Аспас (Испания) – 1

15-71. Андре Каррильо (Перу) – 1

15-71. Паоло Герреро (Перу) – 1

15-71. Лионель Месси (Аргентина) – 1

15-71. Маркос Рохо (Аргентина) – 1

15-71. Гильфи Сигурдссон (Исландия) – 1

15-71. Милан Бадель (Хорватия) – 1

15-71. Иван Перишич (Хорватия) – 1

15-71. Виктор Мозес (Нигерия) – 1 (1)

72-76. Салман Аль-Фараж (Саудовская Аравия) – 1 (1)

72-76. Андреас Гранквист (Швеция) – 1 (1)

72-76. Антуан Гризманн (Франция) – 1 (1)

72-76. Синдзи Кагава (Япония) – 1 (1)

72-76. Ферджани Сасси (Тунис) – 1 (1)

*в скобках указано количество голов, забитых с пенальти.