Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
Новости спорта: Берт Ван Марвейк не сумел вывести австралийскую сборную из группы ЧМ-2018.
Главный тренер сборной Австралии Берт Ван Марвейк объявил, что заканчивает работу в национальной команде после вылета с ЧМ-2018.
"Я ухожу из сборной. Это был фантастический период, никогда его не забуду. Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов.
Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен", – сказал ван Марвейк.
Напомним, Австралия на чемпионате мира в России дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Она заняла последнее место в группе С.