Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Австралии Берт Ван Марвейк объявил, что заканчивает работу в национальной команде после вылета с ЧМ-2018.

"Я ухожу из сборной. Это был фантастический период, никогда его не забуду. Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов.

Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен", – сказал ван Марвейк.

Напомним, Австралия на чемпионате мира в России дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Она заняла последнее место в группе С.