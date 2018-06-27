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Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018

Берт Ван Марвейк
22:31 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Берт Ван Марвейк не сумел вывести австралийскую сборную из группы ЧМ-2018.

Главный тренер сборной Австралии Берт Ван Марвейк объявил, что заканчивает работу в национальной команде после вылета с ЧМ-2018.

"Я ухожу из сборной. Это был фантастический период, никогда его не забуду. Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов.

Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен", – сказал ван Марвейк.

Напомним, Австралия на чемпионате мира в России дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Она заняла последнее место в группе С.

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Новости спорта, Берт ван Марвейк, Новости футбола, Сборная Австралии, Футбол, ЧМ-2018.
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