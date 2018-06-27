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Роналду будет стимулировать Месси к следующему матчу ЧМ-2018

Лионель Месси
17:16 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Месси перед матчем с Францией будет жить в отеле с видом на граффити Роналду.

Сборная Аргентины сыграет матч 1/8 финала против Франции. Матч пройдет 30 июня в городе Казань.

В столице Татарстана для гостевых команд лицензированы лишь два отеля – Рамада и Мираж.

Французы на текущем турнире уже проводили поединок в Казани и выиграли его у Австралии (2:1). Тогда они останавливались в Мираже. Перед встречей с Аргентиной они снова забронировали эту гостиницу.

Таким образом, Лионелю Месси и компании придется жить в Рамаде – в той самом отеле с видом на граффити Криштиану Роналду.

Изображение с португальцем появилось еще в прошлом году накануне Кубка конфедераций. При этом граффити видно не из всех окон гостиницы.

Ранее Лионель Месси признался, что Аргентина активно следит за другими матчами ЧМ-2018.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Сборная Португалии, ЧМ-2018.
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