Стадионы, которые смогут принять матчи УПЛ в новом сезоне

Исполком Федерации футбола Украины утвердил 17 стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ в сезоне-2018/19.

Черниговская «Десна» теперь официально может принимать матчи в своем городе. Также утверждены стадион «Черноморца», который пока официально не стал участником УПЛ, «Волыни», «Зирки», «Днепр-Арена» и «Метеор» в Днепре — вероятно, последние четыре были поданы некоторыми клубами в качестве резервных.

Полный список: ОСК «Металлист» (Харьков), НСК «Олимпийский» (Киев), «Ворскла» им. Бутовского, (Полтава), «Славутич-Арена» (Запорожье), Стадион им. В.Бойко (Мариуполь). «Арена Львов» (Львов), «НИКА» (Александрия). «Украина» (Львов), «Динамо» им. В.Лобановского (Киев), «Оболонь Арена» (Киев), «Авангард» (Луцк), «Днепр Арена» (Днепр), «Черноморец» (Одесса). «Зирка» (Кропивницкий), «ОНСЦ» (Чернигов), НТК им В.Банникова (Киев), «Метеор» (Днепр).

Примечательно, что стадион им. Банникова имеет всего лишь 1600 мест, тогда как, по нормам УПЛ, стадион обязан вмещать 5000 зрителей.

Новый розыгрыш УПЛ начнется 22-го июля, в нем примут участие 12 клубов.