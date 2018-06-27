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Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

Южная Корея - Германия
18:59 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Завершился матч 3-го тура группы F на чемпионате мира по футболу-2018.

Сборные Южной Кореи и Германии провели матч в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу азиатской команды.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Южная Корея 2:0 Германия

Голы: Ким Ен Гвон 90+2', Сон Хын Мин 90+7'

Предупреждения: Чон У Ен 9', Мун Сон Мин 49', Cон 65'

Голы на свой счёт записали южнокорейские игроки Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.

Национальная команда Германии набрала 3 очка за три матча группового этапа и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе F четвёртую строчку. Сборная Южной Кореи также покинула международный турнир, заработав 3 балла и оставшись на третьем месте в турнирной таблице группы F.

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