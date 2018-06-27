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ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью

Чемпионат мира по футболу
22:55 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: На чемпионате мира по футболу-2018 завершились заключительные матчи в группе Е.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Сербии и Бразилии. Встреча проходила в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали хавбек Паулиньо и защитник Тьяго Силва, которые отличились на 36-й и 68-й минутах соответственно.

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В другом матче группы встречались команды Швейцарии и Коста-Рики. Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород" и завершилась со счётом 2:2. На 31-й минуте счёт открыл швейцарский игрок Блерим Джемаили. Во втором тайме костариканец Кендаль Уотсон забил мяч в ворота Швейцарии. На 88-й минуте Йосип Дрмич вывел швейцарскую команду вперёд, но в компенсированное время встречи игрок Коста-Рики Брайан Руис успешно реализовал пенальти.

Благодаря этому успеху сборная Бразилии смогла занять первое место в турнирной таблице группы E и выйти в 1/8 финала турнира. Сербия финишировала на третьей строчке и своё участие в турнире завершила. Сборная Швейцария набрала 5 очков и вышла в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе E. Команда Коста-Рики покидает турнир, заработав один балл на групповом этапе мундиаля. 

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