ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня

Сегодня, 27 июня, на ЧМ-2018 случилась, пожалуй, главная сенсация на Мундиале. Сборная Германии сенсационно проиграла Южной Корее и вылетела из турнира. Из группы F в 1/8 финала вышли Швеция и Мексика, которые в плей-офф сыграют со Швейцарией и Бразилией соответственно.

Южная Корея — Германия 2:0

Голы: Ким Ен Гвон, 90+4, Сон Хын Мин, 90+6

Южная Корея: Чо Хён У — Ли Ён, Юн Ён Сонь, Чан Хён Су, Хон Чхоль, Ким Ен Гвон — Мун Сон Мин (Чу Се Джон, 69), Ку Ча Чхоль (Хван Хи Чхан, 56) (Пак Чу Хо, 79), Чон У Ён — Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин.

Германия: Нойер — Киммих, Хуммельс, Зюле, Гектор (Брандт, 78) — Хедира (Гомес, 59), Кроос — Ройс, Озил, Горецка (Мюллер, 62) — Вернер.

Предупреждение: Чон У Ён, Ли Джэ Сон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин.

Мексика — Швеция 0:3

Голы: Аугустинссон, 50, Гранквист, 62 (с пенальти), Альварес, 74 (в свои ворота).

Мексика: Очоа – Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан, 65) – Эррера, Гуардадо (Корона, 74) – Лайюн (Перальта, 89), Вела, Лосано – Чичарито.

Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон (Свенсон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг – Тойвонен, Берг (Телин, 68).

Предупреждения: Гальярдо, Морено, Лайюн — Ларссон, Люстиг.

Сербия — Бразилия 0:2

Голы: Паулиньо, 36, Силва, 68

Сербия: Стойкович — Рукавина, Велькович, Миленкович, Коларов — Матич, Милинкович-Савич — Льяйич (Живкович, 75), Тадич, Костич (Радоньич, 82) — Митрович (Йович, 89)

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Миранда, Силва, Марсело (Филипе Луис, 10) — Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Ренато Аугусто, 80) — Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар

Предупреждения: Льяйич, Матич, Митрович

Швейцария — Коста-Рика 2:2

Голы: Дземаили, 31, Дрмич, 88 — Уостон, 56, Руис, 90+3 (с пенальти).

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Берами (Закария, 60) — Шакири (Ланг, 81), Дземаили, Эмболо — Гавранович (Дрмич, 69).

Коста-Рика: Навас — Акоста, Гонсалес, Уостон — Гамбоа (Смит, 90+3), Борхес, Гусман (Азофейфа, 90+1), Овьедо — Руис, Кэмпбел — Колиндрес (Уоллас, 81).

Предупреждения: Лихтштайнер, Закария, Шер — Гамбоа, Кэмпбелл, Уостон.