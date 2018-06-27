Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня

Смотрите фото (5)
Чемпионат мира по футболу
23:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта: 27 июня на чемпионате мира по футболу были сыграны матчи 3-го тура в группах Е и F.

Сегодня, 27 июня, на ЧМ-2018 случилась, пожалуй, главная сенсация на Мундиале. Сборная Германии сенсационно проиграла Южной Корее и вылетела из турнира. Из группы F в 1/8 финала вышли Швеция и Мексика, которые в плей-офф сыграют со Швейцарией и Бразилией соответственно. 

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Южная Корея — Германия 2:0

Голы: Ким Ен Гвон, 90+4, Сон Хын Мин, 90+6

Южная Корея: Чо Хён У — Ли Ён, Юн Ён Сонь, Чан Хён Су, Хон Чхоль, Ким Ен Гвон — Мун Сон Мин (Чу Се Джон, 69), Ку Ча Чхоль (Хван Хи Чхан, 56) (Пак Чу Хо, 79), Чон У Ён — Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин.

Германия: Нойер — Киммих, Хуммельс, Зюле, Гектор (Брандт, 78) — Хедира (Гомес, 59), Кроос — Ройс, Озил, Горецка (Мюллер, 62) — Вернер.

Предупреждение: Чон У Ён, Ли Джэ Сон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин.

Мексика — Швеция 0:3

Голы: Аугустинссон, 50, Гранквист, 62 (с пенальти), Альварес, 74 (в свои ворота).

Мексика: Очоа – Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан, 65) – Эррера, Гуардадо (Корона, 74) – Лайюн (Перальта, 89), Вела, Лосано – Чичарито.

Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон (Свенсон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг – Тойвонен, Берг (Телин, 68).

Предупреждения: Гальярдо, Морено, Лайюн — Ларссон, Люстиг.

Сербия — Бразилия 0:2

Голы: Паулиньо, 36, Силва, 68

Сербия: Стойкович — Рукавина, Велькович, Миленкович, Коларов — Матич, Милинкович-Савич — Льяйич (Живкович, 75), Тадич, Костич (Радоньич, 82) — Митрович (Йович, 89)

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Миранда, Силва, Марсело (Филипе Луис, 10) — Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Ренато Аугусто, 80) — Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар

Предупреждения: Льяйич, Матич, Митрович

Швейцария — Коста-Рика 2:2

Голы: Дземаили, 31, Дрмич, 88 — Уостон, 56, Руис, 90+3 (с пенальти).

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Берами (Закария, 60) — Шакири (Ланг, 81), Дземаили, Эмболо — Гавранович (Дрмич, 69).

Коста-Рика: Навас — Акоста, Гонсалес, Уостон — Гамбоа (Смит, 90+3), Борхес, Гусман (Азофейфа, 90+1), Овьедо — Руис, Кэмпбел — Колиндрес (Уоллас, 81).

Предупреждения: Лихтштайнер, Закария, Шер — Гамбоа, Кэмпбелл, Уостон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Новости ЧМ-2018, Сборная Бразилии, Сборная Германии, Сборная Коста-Рики, Сборная Мексики, Сборная Сербии, Сборная Швейцарии, Сборная Швеции, Сборная Южной Кореи, Футбол, Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018 ПФЛ: какие клубы потеряли статус профессиональных

Последние новости

Преступления РФ в Крыму и на Донбассе в ЕСПЧ объединены в одно дело Приобрести смартфон Huawei Y возможно теперь по доступной цене В украинский прокат выходит фильм "Джим Пуговка и машинист Лукас"
Сегодня читают в спорте
01 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
02 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
03 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
04 Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"
05 ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
Новости сегодня
23:12 Неизвестный японский иллюстратор рисует эмоции, которые не выразишь словами (Фото)
23:09 Гроза оставила половину Запорожья без электричества
22:55 ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
22:48 Разведка Минобороны предупреждает об угрозе РФ с территории Беларуси
22:46 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске антикорсуда
Новости: Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Добавить комментарий
0