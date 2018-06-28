Ультрас Днепра объявили о создании нового клуба

На странице ультрас Днепра появилось заявление, в котором речь идет о создании нового клуба — Днепр 1918. Необходимость в новом клубе фаны объяснили отсутствием модели развития у Днепра, который не был даже заявлен на следующий сезон Второй лиги. Ниже приводим текст заявления без правок.

«Шановні друзі!

Активні фанати і звичайні вболівальники, ветерани футболу, колишні і діючі футболісти ФК «Дніпро», не байдужі мешканці нашого міста,не можуть спокійно спостерігати за штучно влаштованим крахом флагмана дніпровського футболу — ФК «Дніпро»

Ми вважаємо, що футбольний клуб «Дніпро» і вся футбольна громадськість нашого міста стали заручниками ситуації, коли клуб, і футбол в цілому, в нашому регіоні стали лише примхою одного власника. Ми всі, вся футбольна громадськість, чекали і сподівалися на якісь дії власника клубу щодо виправлення ситуації і повернення команди в еліту українського футболу.

Сьогодні абсолютно зрозуміло, що проект ФК «Дніпро» не має спортивних завдань і майбутнього розвитку через борги навислих над клубом, і нажаль ніхто не працює над виправленням ситуації, що склалася.

Розуміючи це, ми прийняли рішення про створення дійсно народного клубу, який буде відповідати принципам прозорості управління та постановки найвищих спортивних завдань в чемпіонатах України!

Зараз, за підтримки багатьох людей і потенційних інвесторів і спонсорів, ведеться робота над створенням повноцінного футбольного клубу. Але все-таки ми сподіваємося на підтримку та активну участь звичайних любителів футболу і небайдужих мешканців нашого міста. Ми збираємося пройти всі щаблі українського футболу з самих низів і будемо підвищуватися в класі виключно за спортивним принципом.

Запрошуємо в наш проект усіх небайдужих уболівальників, спонсорів. Ми запрошуємо соціально орієнтовані бізнес-структури нашого регіону і допомогти клубу в його становленні і стати співзасновниками нашого «ФК ДНІПРО 1918».

Ми також зазначаємо, що ми залишаємось підтримувати ФК «Дніпро» поки команда є на футбольний мапі України але й терпіти таке приниження не збираємось. Нажаль, проект ФК «Дніпро» закритий його власником та доживає останні дні», — говорится в заявлении ультрас Днепра.

В начале июня сообщалось, что Днепр потерял профессиональный статус и понизился в классе. Чуть позже источники рассказали о намерении команды участвовать в аматорском чемпионате Украины.

Перед началом прошлого сезона во Вторую лигу была заявлена еще одна команда из этого города — Днепр-1. Туда перешла большая часть сотрудников Днепра, представители тренерского штаба, а также некоторые игроки.

Впоследствии, Днепр-1 победил в группе Б Второй лиги, благодаря чему повысился в классе.