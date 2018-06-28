Официально: "Милан" исключен из еврокубков

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов вынесла решение по делу "Милана". Клуб был отстранен от участия в еврокубках на один сезон за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Милан" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по итогам выступлений на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (2018/19 и 2019/20). Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По итогам сезона-2017/18 "Милан" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и получил право участвовать в Лиге Европы.

Ранее мы писали, что УЕФА может применить санкции к "Милану" из-за того, что летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок и, как следствие, соответствие команды финансовому fair play.