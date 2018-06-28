Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Официально: "Милан" исключен из еврокубков

ФК Милан
07:43 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Итальянский клуб наказан за нарушение финансового фэйр-плей

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов вынесла решение по делу "Милана". Клуб был отстранен от участия в еврокубках на один сезон за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Милан" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по итогам выступлений на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (2018/19 и 2019/20). Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По итогам сезона-2017/18 "Милан" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и получил право участвовать в Лиге Европы.

Ранее мы писали, что УЕФА может применить санкции к "Милану" из-за того, что летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок и, как следствие, соответствие команды финансовому fair play.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Европы, Новости футбола, ФК Милан, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018 Сербия 0:2 Бразилия: события матча

Последние новости

Знаменательные события в истории: 28 июня 2018 года Гороскоп на сегодня, 28 июня 2018: все знаки зодиака СМИ: США сократили финансирование контртеррористического управления ООН
Сегодня читают в спорте
01 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
02 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
03 Кого "Барселона" купит летом 2018: главные цели
04 ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
05 Ультрас Днепра объявили о создании нового клуба
Новости сегодня
08:24 Стаховский потренировался вместе с Федерером на Уимблдоне
08:09 Чудеса макияжа: как из девушки сделать настоящую красотку (Фото)
08:08 Леонардо Ди Каприо показал как они с Брэдом Питтом преобразились для фильма "Тарантино"
08:05 В Киевской области чиновника горсовета поймали на вымогательстве
08:02 Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США убеждают Европу сохранить санкции против России
США убеждают Европу сохранить санкции против России
Новости: Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Новости: Президент Ирана заявил о готовности оказывать давление на США
Президент Ирана заявил о готовности оказывать давление на США
Новости: Рецепт дня: воздушная творожная запеканка с изюмом и корицей
Рецепт дня: воздушная творожная запеканка с изюмом и корицей
Добавить комментарий
0