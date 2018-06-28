Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал

Мирон Маркевич
08:02 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины, Металлиста и Днепра Мирон Маркевич считает, что вратаря Андрея Лунина ждет статус первого номера в Реале.

В пятницу, 22 июня, голкипер Зари подписал шестилетний контракт с мадридским клубом. Луганчане получат за этот трансфер около 12-14 миллионов евро.

Маркевич отметил, что заслуга хорошего развития Андрея лежит на тренерах Металлиста и Днепра, а также на главном тренере Зари Юрию Вернидубе, доверившем молодому голкиперу место в основе.

«Конечно, для Андрея это серьезный шаг вперед. Он парень трудолюбивый. Сначала Лунин начинал играть у нас в футбольной школе Металлиста. Я его хорошо помню. Потом наши пути пересекались в Днепре. В обоих клубах с ним работали хорошие тренеры. Ну и, конечно, большой плюс в том, что Вернидуб в него поверил и дал играть. Эти составляющие поспособствовали тому, что он перешел в Реал. Думаю, со временем он станет основным вратарем команды», — цитирует Маркевича Footboom.com.

Сообщалось, что Лунин отправится на предсезонные сборы с первой командой, после чего будет решено — оставить его в команде или отправить в аренду. Если же дело дойдет до аренды, то наверняка Реал отпустит его только в испанский клуб для адаптации к среде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Лунин, Мирон Маркевич, Новости футбола, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018 Сербия 0:2 Бразилия: события матча

Последние новости

Знаменательные события в истории: 28 июня 2018 года Гороскоп на сегодня, 28 июня 2018: все знаки зодиака СМИ: США сократили финансирование контртеррористического управления ООН
Сегодня читают в спорте
01 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
02 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
03 Кого "Барселона" купит летом 2018: главные цели
04 ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
05 Ультрас Днепра объявили о создании нового клуба
Новости сегодня
08:24 Стаховский потренировался вместе с Федерером на Уимблдоне
08:09 Чудеса макияжа: как из девушки сделать настоящую красотку (Фото)
08:08 Леонардо Ди Каприо показал как они с Брэдом Питтом преобразились для фильма "Тарантино"
08:05 В Киевской области чиновника горсовета поймали на вымогательстве
07:44 Тимур Мирошниченко показал первое фото дочери
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США убеждают Европу сохранить санкции против России
США убеждают Европу сохранить санкции против России
Новости: Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Новости: Президент Ирана заявил о готовности оказывать давление на США
Президент Ирана заявил о готовности оказывать давление на США
Новости: Рецепт дня: воздушная творожная запеканка с изюмом и корицей
Рецепт дня: воздушная творожная запеканка с изюмом и корицей
Добавить комментарий
0