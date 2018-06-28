Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал

В пятницу, 22 июня, голкипер Зари подписал шестилетний контракт с мадридским клубом. Луганчане получат за этот трансфер около 12-14 миллионов евро.

Маркевич отметил, что заслуга хорошего развития Андрея лежит на тренерах Металлиста и Днепра, а также на главном тренере Зари Юрию Вернидубе, доверившем молодому голкиперу место в основе.

«Конечно, для Андрея это серьезный шаг вперед. Он парень трудолюбивый. Сначала Лунин начинал играть у нас в футбольной школе Металлиста. Я его хорошо помню. Потом наши пути пересекались в Днепре. В обоих клубах с ним работали хорошие тренеры. Ну и, конечно, большой плюс в том, что Вернидуб в него поверил и дал играть. Эти составляющие поспособствовали тому, что он перешел в Реал. Думаю, со временем он станет основным вратарем команды», — цитирует Маркевича Footboom.com.

Сообщалось, что Лунин отправится на предсезонные сборы с первой командой, после чего будет решено — оставить его в команде или отправить в аренду. Если же дело дойдет до аренды, то наверняка Реал отпустит его только в испанский клуб для адаптации к среде.