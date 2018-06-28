Шовковский жестко раскритиковал Нойера

Экс-вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский считает, что Мануэль Нойер поступил высокомерно в конце матча с Южной Кореей.

«Я считаю его одним из лучших вратарей современности, но... каждый должен заниматься своим делом.

Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал свое высокомерное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику.

Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами, и лишь только он способен решить исход поединка, подключившись в атаку и начав обводить на половине поля соперника?

Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной площадке соперника, но только при исполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае, вратарь не должен действовать подобным образом.

Своими действиями он просто унизил своих партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства.

Это недопустимо для игрока такого уровня», – написал Шовковский.