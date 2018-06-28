Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018
Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Шовковский жестко раскритиковал Нойера

Мануэль Нойер
17:42 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Экс-голкипер Динамо жестко раскритиковал капитана сборной Германии после вылета из ЧМ-2018.

Экс-вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский считает, что Мануэль Нойер поступил высокомерно в конце матча с Южной Кореей.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

«Я считаю его одним из лучших вратарей современности, но... каждый должен заниматься своим делом.

Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал свое высокомерное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику.

Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами, и лишь только он способен решить исход поединка, подключившись в атаку и начав обводить на половине поля соперника?

Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной площадке соперника, но только при исполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае, вратарь не должен действовать подобным образом. 

Своими действиями он просто унизил своих партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. 

Это недопустимо для игрока такого уровня», – написал Шовковский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Мануэль Нойер, Новости футбола, Сборная Германии, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Шахтер хочет подписать именитого аргентинца Халилович близок к переходу в Милан Балотелли может продолжить карьеру в Италии

Последние новости

Саакашвили получил 6 лет тюрьмы Надя Дорофеева опубликовала милое поздравление для своего мужа Из Сирии выводят более 1000 военнослужащих армии РФ
Сегодня читают в спорте
01 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
02 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
03 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
04 Костюк исполнила сальто после победы в матче квалификации Уимблдон (Видео)
05 Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал
Новости сегодня
19:20 Невероятное уличное искусство изо всех уголков мира (Фото)
19:17 Меркель считает необходимым помогать странам, принимающим беженцев
19:10 Экономика Германии понесла потери из-за матча с Кореей
18:51 За использование VPN в России будут штрафовать
18:50 Нереально веселые фотографии, от которых животы можно надорвать со смеху
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет снизить высокое давление
Врачи назвали продукт, который поможет снизить высокое давление
Добавить комментарий
0