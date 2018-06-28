Мальдини назвал лучшего игрока в мире

Легендарный защитник Милана и сборной Италии Паоло Мальдини сравнил лидеров Аргентины и Португалии – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Выбирая между Криштиану Роналду и Лионелем Месси, я всегда выберу Месси. У Лео отличный дриблинг, он создает моменты, у него есть стиль, который мне очень нравится. Если бы мне пришлось выбирать между ними, я бы ни капли не сомневался", – приводит слова экс-футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, что Аргентина и Португалия уже успешно преодолели групповой раунд ЧМ-2018. Обе сборные вышли из своих групп со вторых мест. В 1/8 финала команда Месси сразится с Францией, а Роналду и компания будут играть против Уругвая.