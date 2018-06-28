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Динамо не может договорится с аргентинским форвардом
09:15 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Киевляне хотят арендовать игрока, на что аргентинский клуб не соглашается.

Журналист аргентинского издания TyC Sports Сесар Мерло на своей странице в Twitter сообщает, что Динамо хочет арендовать у Расинга нападающего Брайана Мансилью.

Аргентинский клуб не согласен отпускать футболиста на таких условиях. Они готовы расстаться с форвардом лишь на условиях его продажи. В контракте Брайана прописана клаусула в 9 миллионов евро.

Также источник утверждает, что Мансилья общался с главным тренером Расинга Эдуардо Коудетом, попросив отпустить его в Динамо. Дело в том, что сейчас у нападающего нет игровой практики в клубе.

Вчера журналист Лисандро Сантанджело рассказал о предложении, которое сделали киевляне игроку. Он решил всерьез его рассмотреть.

Мансилья является воспитанником Расинга, в минувшем сезоне на его счету 22 матча и 3 гола во всех турнирах.

Этим летом Динамо уже подписало одного игрока из Южной Америки. Состав команды Александра Хацкевича пополнил бразильский полузащитник Че Че.

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Новости спорта, Брайан Мансилью, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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