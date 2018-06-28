Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018
Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Англия - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Англия - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Капитан мадридского Атлетико поехал в Катар к Хави

Габи
19:45 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Полузащитник мадридского "Атлетико" Габи Фернандес продолжит свою карьеру в Катаре. Капитан "матрасников" перейдет в клуб "Аль Садд".

Полузащитник мадридского "Атлетико" Габи Фернандес продолжит свою карьеру в Катаре. Капитан "матрасников" перейдет в клуб "Аль Садд", где также играет легенда "Барселоны" Хави Эрнандес.

Контракт 35-летнего Габи рассчитан на три года. Он является воспитанником "Атлетико", за который дебютировал в 2004 году, однако затем был отправлен в аренду в "Хетафе".

С 2007 по 2011 годы защищал цвета "Сарагосы", из которой вернулся в свой родной клуб и стал одним из лидеров команды под руководством Диего Симеоне. В составе "Атлетико" Габи становился чемпионом Испании, выиграл один Кубок Короля и один испанский Суперкубок, а также дважды Лигу Европы. За мадридский гранд Габи сыграл в общей сложности 417 матчей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Габи, Новости футбола, ФК Атлетико М, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Лотар Маттеус прокомментировал вылет Германии с ЧМ-2018 Шахтер хочет подписать именитого аргентинца Халилович близок к переходу в Милан

Последние новости

Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018 За использование VPN в России будут штрафовать Нереально веселые фотографии, от которых животы можно надорвать со смеху
Сегодня читают в спорте
01 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
02 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
03 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
04 Костюк исполнила сальто после победы в матче квалификации Уимблдон (Видео)
05 Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал
Новости сегодня
20:45 Строительные приколы и неудачи, от которых можно лопнуть со смеху
20:33 Маникюр 2018: нескучные примеры летнего дизайна ногтей (Фото)
20:09 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
20:02 "Нафтогаз" опровергает сообщение "Газпрома" о решении суда Швеции
19:48 Мода 2018: с чем носить стильную шляпку-канотье (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет снизить высокое давление
Врачи назвали продукт, который поможет снизить высокое давление
Добавить комментарий
0