Капитан мадридского Атлетико поехал в Катар к Хави

Полузащитник мадридского "Атлетико" Габи Фернандес продолжит свою карьеру в Катаре. Капитан "матрасников" перейдет в клуб "Аль Садд", где также играет легенда "Барселоны" Хави Эрнандес.

Контракт 35-летнего Габи рассчитан на три года. Он является воспитанником "Атлетико", за который дебютировал в 2004 году, однако затем был отправлен в аренду в "Хетафе".

С 2007 по 2011 годы защищал цвета "Сарагосы", из которой вернулся в свой родной клуб и стал одним из лидеров команды под руководством Диего Симеоне. В составе "Атлетико" Габи становился чемпионом Испании, выиграл один Кубок Короля и один испанский Суперкубок, а также дважды Лигу Европы. За мадридский гранд Габи сыграл в общей сложности 417 матчей.