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Карпаты выкупили игрока Севильи

Хорхе Карраскаль
09:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Львовский клуб выкупил контракт Карраскаля у "Севильи".

Хавбек Хорхе Карраскаль подписал полноценный контракт с «Карпатами». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на 4 года. Колумбиец уже готовится к новому сезону вместе с львовянами и даже принял участие в контрольных матчах.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» выкупят Карраскаля у «Севильи» за 2 млн евро. Клубы из Германии и Франции хотели приобрести игрока за 4 млн. СМИ писали также об интересе к Карраскалю со стороны киевского «Динамо».

Напомним, прошлый сезон 20-летний колумбиец провел во львовском клубе на правах аренды. Сыграл в 22 матчах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Карпаты, ФК Севилья, Футбол, Хорхе Карраскаль.
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