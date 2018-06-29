Карпаты выкупили игрока Севильи

Хавбек Хорхе Карраскаль подписал полноценный контракт с «Карпатами». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на 4 года. Колумбиец уже готовится к новому сезону вместе с львовянами и даже принял участие в контрольных матчах.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» выкупят Карраскаля у «Севильи» за 2 млн евро. Клубы из Германии и Франции хотели приобрести игрока за 4 млн. СМИ писали также об интересе к Карраскалю со стороны киевского «Динамо».

Напомним, прошлый сезон 20-летний колумбиец провел во львовском клубе на правах аренды. Сыграл в 22 матчах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.