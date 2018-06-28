Сенегал 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Сенегал 0:0 Колумбия

Предупреждение: Мохика 45'

3 минуты добавлено к 1-му тайму.

45' - Мохика нарушил правила.

42' - Фалькао нарушил правила в атаке.

38' - Сане пробил издали - мимо ворот.

34' - Колумбийцы продолжают гнуть свою линию в атаке, пока без результатов.

27' - Кейта пробил из пределов штрафной - Оспина легко поймал мяч.

25' - Фалькао оказался в офсайде.

16' - Мане упал в чужой штрафной. Рефери взял время для просмотра видеоповтора. После просмотра повтора Мажич отменил свое решение и не назначил пенальти.

13' - Опасно! Кентеро пробил со штрафного - Ндиайе отбил мяч.

10' - Оспина уверенно играет на выходе.

9' - Оспина поймал мяч после навеса.

4' - Колумбия контролирует мяч.

Матч начался!

Сегодня, 28 июня, на чемпионате мира по футболу пройдут заключительные матчи групповой стадии. В Самаре на "Самара Арене" Сенегал встретится с Колумбией в схватке за 1/8 финала, матч рассудит рефери из Сербии Миодраг Мажич. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени. Напомним, Сенегал c 4-мя очками занимает 2-е место в группе H, Колумбия - третья с 3-мя очками.

Составы команд

Сенегал: Н'Диайе, Кулибали, Сабали, Гассама, Гана, Сане, Куйяте, Мане, Сарр, Ньянг, Бальде.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Хамес, Куадрадо Бельо, Урибе, Кинтеро, Фалькао.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Колумбии является фаворитом в противостоянии с Сенегалом. На победу южноамериканцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,85, успех африканской команды оценивается в 4. Ничья котируется коэффициентом 3,6.

Интересные факты

- Ранее команды встречались дважды (1 победа за колумбийцами и 1 ничья).

- Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе был капитаном Сенегала на ЧМ-2002, когда африканцы добрались до четвертьфинала ЧМ.