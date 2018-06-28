Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 28 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 28 июня
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Сенегал 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Смотрите фото (10)
Сенегал - Колумбия
16:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 3-го тура группы H на чемпионате мира по футболу Сенегал - Колумбия.

Сенегал 0:0 Колумбия

Предупреждение: Мохика 45'

 

3 минуты добавлено к 1-му тайму.

45' - желтая карточкаМохика нарушил правила.

42' - Фалькао нарушил правила в атаке.

38' - Сане пробил издали - мимо ворот.

34' - Колумбийцы продолжают гнуть свою линию в атаке, пока без результатов.

27' - Кейта пробил из пределов штрафной - Оспина легко поймал мяч.

25' - Фалькао оказался в офсайде.

16' - Мане упал в чужой штрафной. Рефери взял время для просмотра видеоповтора. После просмотра повтора Мажич отменил свое решение и не назначил пенальти.

13' - Опасно! Кентеро пробил со штрафного - Ндиайе отбил мяч.

10' - Оспина уверенно играет на выходе.

9' - Оспина поймал мяч после навеса.

4' - Колумбия контролирует мяч.

Матч начался!

Сегодня, 28 июня, на чемпионате мира по футболу пройдут заключительные матчи групповой стадии. В Самаре на "Самара Арене" Сенегал встретится с Колумбией в схватке за 1/8 финала, матч рассудит рефери из Сербии Миодраг Мажич. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.  Напомним, Сенегал c 4-мя очками занимает 2-е место в группе H, Колумбия - третья с 3-мя очками.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Сенегал: Н'Диайе, Кулибали, Сабали, Гассама, Гана, Сане, Куйяте, Мане, Сарр, Ньянг, Бальде.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Хамес, Куадрадо Бельо, Урибе, Кинтеро, Фалькао.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Колумбии является фаворитом в противостоянии с Сенегалом. На победу южноамериканцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,85, успех африканской команды оценивается в 4. Ничья котируется коэффициентом 3,6.

Интересные факты

- Ранее команды встречались дважды (1 победа за колумбийцами и 1 ничья).

- Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе был капитаном Сенегала на ЧМ-2002, когда африканцы добрались до четвертьфинала ЧМ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Новости ЧМ-2018, Сборная Колумбии, Сборная Сенегала, Сенегал - Колумбия, Футбол, Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Балотелли может продолжить карьеру в Италии Дешам останется в сборной Франции после ЧМ Мариуполь вновь усилился игроками Шахтера

Последние новости

Игрок Бешикташа бесплатно перейдет в Динамо Улыбка до ушей: забавные животные, которые любят шкодить В ЕС могут ужесточить ввоз и вывоз наличности
Сегодня читают в спорте
01 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
02 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
03 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
04 Костюк исполнила сальто после победы в матче квалификации Уимблдон (Видео)
05 Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал
Новости сегодня
17:44 Из Сирии выводят более 1000 военнослужащих армии РФ
17:43 Польша решительно поддерживает продление антироссийских санкций
17:42 Шовковский жестко раскритиковал Нойера
17:38 Дом, внешний вид которого напоминает Хогвартс (Фото)
17:33 Анджелина Джоли показала роскошный наряд в Лондоне
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Членство Украины в ЕС и НАТО: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Порошенко анонсировал изменения в Конституцию
Новости: День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке
Добавить комментарий
0