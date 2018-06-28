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Англия - Бельгия: онлайн-трансляция матча

Англия - Бельгия
20:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 3-го тура группы G на чемпионате мира по футболу Англия - Бельгия.

Англия -:- Бельгия

 

Сегодня, 28 июня, на чемпионате мира по футболу состоится один из центральных матчей всей групповой стадии турнира. Англия в последнем туре групповой стадии сразится с Бельгией. Игра пройдет в Калининграде на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Словении Дамир Скомина. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, обе сборные набрали по 6 очков в группе G и досрочно пробились в 1/8 финала. Таким образом, сегодня команды решат судьбу 1-го и 2-го места в квартете.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Джонс, Стоунс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рашфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллайни, Т. Азар, Тилеманс, Янузай, Батшуайи.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Англии является небольшим фаворитом в противостоянии с Бельгией. Так, на победу англичан букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,62, успех бельгийской команды оценивается в 2,87. Ничья котируется коэффициентом 3.

Интересные факты

- Форвард сборной Англии Харри Кейн, забив 5 голов, лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2018.

- Рефери матча Дамир Скомина - первый словенец, что будет судить игру ЧМ.

- В случае ничьей места команд определятся по показателям Fair play.

- Лукаку и Кейн повторили достижение венгра Шандора Кочиша на ЧМ-1954 и аргентинца Гильермо Стабиле на ЧМ-1930, забив как минимум по 2 мяча в стартовых играх Мундиаля.

- Команды сыграли между собой 21 матч: Бельгия лишь раз побеждала Англию, 5 раз была зафиксирована ничья.

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