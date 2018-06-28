Кабальеро: Теперь мою ошибку можно считать анекдотом

Я уже отошел от случившегося. После выхода из группы мою ошибку можно считать анекдотом.

Спасибо всем, кто меня поддержал, но я получил так много негативных сообщений и даже угроз в адрес меня и моей семьи. Я признаю свою ошибку, но не ожидал, что из-за футбола моей семье придется пережить подобное", – написал Кабальеро в Инстаграме.

Напомним, в матче 2 тура группового этапа ЧМ-2018 вратарь Аргентины допустил грубую ошибку, после которой хорваты открыли счет и в итоге победили 3:0.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 Аргентина встретится с Францией, матч состоится 30 июня, начало в 17:00.