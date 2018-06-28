Марадона - о самочувствие и странных выходках на матче Нигерия - Аргентина

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал о своём самочувствии, а также раскритиковал издание, опубликовавшее ложную информацию о его здоровье после инцидента во время матча аргентинцев с Нигерией на чемпионате мира – 2018.

«Рассказываю всему миру – я живой, обо мне очень хорошо позаботились, и я прекрасно себя чувствую. Но я был потрясён тем, что писали обо мне в Сети. Носилки, машины скорой помощи… Всё это ложь, никак не связанная с реальностью», — цитирует Марадону Marca.

Напомним, 26 июня, во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 Марадона плохо себя почувствовал, и ему потребовалась помощь врачей. Позже в прессе появились сообщения, что экс-футболист был госпитализирован, однако он опроверг эту информацию.