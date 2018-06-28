Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 28 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 28 июня
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Марадона - о самочувствие и странных выходках на матче Нигерия - Аргентина

Диего Марадона
11:08 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта:

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал о своём самочувствии, а также раскритиковал издание, опубликовавшее ложную информацию о его здоровье после инцидента во время матча аргентинцев с Нигерией на чемпионате мира – 2018.

«Рассказываю всему миру – я живой, обо мне очень хорошо позаботились, и я прекрасно себя чувствую. Но я был потрясён тем, что писали обо мне в Сети. Носилки, машины скорой помощи… Всё это ложь, никак не связанная с реальностью», — цитирует Марадону Marca.

Напомним, 26 июня, во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 Марадона плохо себя почувствовал, и ему потребовалась помощь врачей. Позже в прессе появились сообщения, что экс-футболист был госпитализирован, однако он опроверг эту информацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Диего Марадона, Новости футбола, Сборная Аргентины, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018

Последние новости

"Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018 На Тернопольщине с участием военного грузовика произошло ДТП: двое погибших Даша Астафьева устроила поцелуи с девушками на своем концерте (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
02 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
03 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
04 Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал
05 Официально: "Милан" исключен из еврокубков
Новости сегодня
11:24 Компания A4Tech выпустила новые геймерские наушники
11:04 На аукционе была распродана самая большая в мире коллекция классических авто Ford
10:52 Кабальеро: Теперь мою ошибку можно считать анекдотом
10:48 Полнолуние 28 июня: что нельзя делать в это время
10:40 Азербайджан с 1 июля начнет председательствовать в ОЧЭС
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ливни, грозы и шквалы в Украины: в пяти областях обесточены 144 населенных пунктов
Из-за дождя и ветра обесточены 144 населенных пунктов
Новости: Украина отмечает 22-летие своей Конституции
Украина отмечает 22-летие своей Конституции
Новости: Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Новости: День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
Добавить комментарий
0