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Участник ЧМ-2018 завершил карьеру в 23 года

Сердар Азмун
22:38 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Решение связано с болезнью матери футболиста.

Нападающий Рубина Сердар Азмун объявил о завершении карьеры в сборной Ирана в возрасте 23 лет.

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«Я вынужден попрощаться со сборной Ирана против своего сердца, выступлением за которую буду гордиться до конца жизни», — написал Азмун в своем Instagram.

Завершение международной карьеры нападающий объяснил болезнью своей матери и необоснованной критикой в адрес команды.

«Это очень тяжелое и самое болезненное решение в моей жизни. К сожалению, болезнь моей матери усиливается, в том время как недобрые и неблагодарные люди оскорбляют меня и моих партнеров по сборной. Поэтому я выбираю свою мать».

Сердар Азмун выступал за Иран с 2014 года, сыграв 36 матчей и забив 24 гола. На чемпионате мира-2018 провел все три встречи, но результативными действиями не отметился.

Иран в России обыграл Марокко (1:0), уступил Испании (0:1) и свел вничью матч с Португалией (1:1), заняв 3-е место в группе B.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Ирана, Сердар Азмун, Футбол.
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