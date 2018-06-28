Участник ЧМ-2018 завершил карьеру в 23 года

Нападающий Рубина Сердар Азмун объявил о завершении карьеры в сборной Ирана в возрасте 23 лет.

«Я вынужден попрощаться со сборной Ирана против своего сердца, выступлением за которую буду гордиться до конца жизни», — написал Азмун в своем Instagram.

Завершение международной карьеры нападающий объяснил болезнью своей матери и необоснованной критикой в адрес команды.

«Это очень тяжелое и самое болезненное решение в моей жизни. К сожалению, болезнь моей матери усиливается, в том время как недобрые и неблагодарные люди оскорбляют меня и моих партнеров по сборной. Поэтому я выбираю свою мать».

Сердар Азмун выступал за Иран с 2014 года, сыграв 36 матчей и забив 24 гола. На чемпионате мира-2018 провел все три встречи, но результативными действиями не отметился.

Иран в России обыграл Марокко (1:0), уступил Испании (0:1) и свел вничью матч с Португалией (1:1), заняв 3-е место в группе B.