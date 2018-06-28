Динамо хочет подписать защитника сборной Бразилии

Таварес был осовобожден от последней тренировки с Сан-Паулу для того, чтобы определиться относительно своего будущего.

Кроме Динамо защитником также интересовалась Витория, которая делала Сан-паулу предложение относительно Тавареса, однако стороны не смогли достичь соглашения. Также футболист попадал в сферу интересов Аякса и Ренна, однако по финансовым причинам трансфер защитника в Европу не состоялся.

21-летний Карлос Эуженио Жуниор Таварес дос Сантос — воспитанник Интернасьоналя и Гремио. В Сан-Паулу он выступает с 2016 года и всего в футболке Трехцветных сыграл 67 матчей и заработал 9 желтых карточек. Контракт с Сан-Паулу у него рассчитан до июня 2021 года.

Ранее Динамо подписало защитника Палмейраса Че Че, который уже дебютировал за киевский клуб и забил гол в контрольном матче против Колоса из Коваливки.