Япония – Польша: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Сборные Японии и Польши сыграют 28 июня на стадионе Волгоград Арена в третьем туре ЧМ-2018 группы H. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне японской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "синих самураев" с коэффициентом 2,54, а на их оппонента – 3,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,2.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Японии можно поставить с коэффициентом 2,5, а на победу Польши – 3,0.