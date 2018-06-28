Япония – Польша: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018
Новости спорта: Букмекеры определили фаворита матча Япония – Польша на ЧМ-2018.
Сборные Японии и Польши сыграют 28 июня на стадионе Волгоград Арена в третьем туре ЧМ-2018 группы H. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне японской команды.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу "синих самураев" с коэффициентом 2,54, а на их оппонента – 3,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,2.
Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Японии можно поставить с коэффициентом 2,5, а на победу Польши – 3,0.