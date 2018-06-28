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Нойер обратился к болельщикам сборной Германии после вылета с ЧМ-2018

Мануэль Нойер
12:52 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Капитан сборной Германии извинился за столь ранний вылет сборной с ЧМ-2018.

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер в своём «инстаграме» обратился к болельщикам национальной команды после её вылета с чемпионата мира–2018.

«Дорогие болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы. Чемпионат мира проводится раз в четыре года, и у нас были большие планы на нынешний турнир. Мы сожалеем, что нам не удалось защитить свой титул. Вы оказали нам отличную поддержку – как в Германии, так и на стадионах в России. В Рио-де-Жанейро в 2014 году мы вместе праздновали победу, но спорт – это также и поражения, и признание превосходства соперников. Мы поздравляем сборные Швеции и Мексики с их выходом в плей-офф, а также команду Южной Кореи с их вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!» — написал Нойер.

Сборная Германии, завоевавшая титул чемпиона мира четыре года назад, в этот раз не смогла преодолеть групповой этап. Команда заняла последнее место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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Новости спорта, Мануэль Нойер, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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