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Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018
19:00 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: На чемпионате мира по футболу завершились матчи 3-го тура в квартете H.

Сборная Колумбии одержала победу над Сенегалом в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Самаре на стадионе "Самара Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканцев.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

На 74-й минуте Хуан Кинтеро навесил с углового, Йерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — голкипер сенегальской команды не выручил. Сборная Колумбии набрала 6 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, а Сенегал с 4 баллами финишировал на третьей строчке и вылетел с турнира, уступив Японии (4) по дополнительным показателям. В 1/8 финала Колумбия и Япония встретятся с Англией или Бельгией.

Сборная Польши победила национальную команду Японии в матче заключительного тура группы H ЧМ-2018. Встреча состоялась в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу поляков. Автором единственного гола стал защитник Ян Беднарек, отличившийся на 59-й минуте после передачи хавбека Рафала Кужавы.

Несмотря на поражение, сборная Японии вышла в плей-офф мирового первенства, заняв второе место в группе H. В матче 1/8 финала японцы встретятся с победителем группы G, которым может стать Англия или Бельгия. Национальная команды Польши покинула турнир, заняв последнюю строчку в группе.

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