ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня

Сегодня, 28-го июня, на чемпионате мира в России было сыграно четыре заключительных матча группового этапа.

Результаты матчей:

Группа Н

Сенегал - Колумбия - 0:1

Гол: Мина, 74

Сенегал: Ндиайе – Гассама, Кулибали, Сане, Сабали (Ваге, 74) — Куяте, Гуйе — Мане, Сарр — Ньянг (Сако, 86), Бальде (Конате, 80).

Колумбия: Оспина — Ариас, Санчес, Мина, Мохика — Урибе (Лерма, 83), Санчес — Куадрадо, Кинтеро, Родригес (Муриэль, 31) – Фалькао (Борха, 89).

Предупреждения: Ньянг — Мохика.

Япония - Польша - 0:1

Гол: Беднарек, 60

Япония: Кавасима — Х. Сакаи, Йосида, Макино, Нагатомо — Ямагути, Сибасаки — Г. Сакаи, Оказаки (Осако, 47), Усами (Инуи, 65) — Муто (Хасебе, 82)

Польша: Фабиански — Берешински, Глик, Беднарек — Курзава (Пешко, 79), Крыховяк, Гуральский, Енджейчик — Гросицки, Левандовски, Зьелински (Теодорчик, 79).

Предупреждение: Макино

Группа G

Англия - Бельгия - 0:1

Голы: Янузай, 51

Англия: Пикфорд — Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэхилл — Александер-Арнольд (Уэлбек, 79), Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Роуз — Рашфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа — Дендонкер, Бойята, Вермален (Компани, 74) — Т. Азар, Феллаини, Дембеле, Шадли — Янузай (Мертенс, 86), Батшуайи, Тилеманс.

Предупреждения: Тилеманс, Дендонкер.

Панама - Тунис - 1:2

Голы: Мериа, 33 (в свои ворота) — Ф. Бен Юссеф, 51, Хазри, 66

Панама: Пенедо — Мачадо, Р. Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье — Гомес — Барсенас, Авила (Арройо, 81), Годой, Х. Родригес — Г. Торрес (Каммингс, 46)

Тунис: Матлути — Нагуес, Бедуи, Мериа, Хаддади — Чаалели, Скири, Сасси (Бадри, 46) — Ф. Бен Юссеф, Хазри (Срарфи, 89), Слити (Халил, 77)

Предупреждения: Авила, Гомес, Техада — Сасси, Бадри, Чаалели