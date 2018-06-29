ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей заключительного тура группового этапа ЧМ-2018.
Сегодня, 28-го июня, на чемпионате мира в России было сыграно четыре заключительных матча группового этапа.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Результаты матчей:
Группа Н
Сенегал - Колумбия - 0:1
Гол: Мина, 74
Сенегал: Ндиайе – Гассама, Кулибали, Сане, Сабали (Ваге, 74) — Куяте, Гуйе — Мане, Сарр — Ньянг (Сако, 86), Бальде (Конате, 80).
Колумбия: Оспина — Ариас, Санчес, Мина, Мохика — Урибе (Лерма, 83), Санчес — Куадрадо, Кинтеро, Родригес (Муриэль, 31) – Фалькао (Борха, 89).
Предупреждения: Ньянг — Мохика.
Япония - Польша - 0:1
Гол: Беднарек, 60
Япония: Кавасима — Х. Сакаи, Йосида, Макино, Нагатомо — Ямагути, Сибасаки — Г. Сакаи, Оказаки (Осако, 47), Усами (Инуи, 65) — Муто (Хасебе, 82)
Польша: Фабиански — Берешински, Глик, Беднарек — Курзава (Пешко, 79), Крыховяк, Гуральский, Енджейчик — Гросицки, Левандовски, Зьелински (Теодорчик, 79).
Предупреждение: Макино
Группа G
Англия - Бельгия - 0:1
Голы: Янузай, 51
Англия: Пикфорд — Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэхилл — Александер-Арнольд (Уэлбек, 79), Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Роуз — Рашфорд, Варди.
Бельгия: Куртуа — Дендонкер, Бойята, Вермален (Компани, 74) — Т. Азар, Феллаини, Дембеле, Шадли — Янузай (Мертенс, 86), Батшуайи, Тилеманс.
Предупреждения: Тилеманс, Дендонкер.
Панама - Тунис - 1:2
Голы: Мериа, 33 (в свои ворота) — Ф. Бен Юссеф, 51, Хазри, 66
Панама: Пенедо — Мачадо, Р. Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье — Гомес — Барсенас, Авила (Арройо, 81), Годой, Х. Родригес — Г. Торрес (Каммингс, 46)
Тунис: Матлути — Нагуес, Бедуи, Мериа, Хаддади — Чаалели, Скири, Сасси (Бадри, 46) — Ф. Бен Юссеф, Хазри (Срарфи, 89), Слити (Халил, 77)
Предупреждения: Авила, Гомес, Техада — Сасси, Бадри, Чаалели