Футбол. "Челси" отправит Бога в Италию

Следующим клубом в карьере Бога может стать Сассуоло, сообщает Daily Mail. Итальянский клуб ведет с Челси переговоры об аренде полузащитника.

Ивуариец в прошлом сезоне вышел в основе Челси на матч первого тура АПЛ против Бернли. Однако его игра продлилась недолго – на 18-й минуте Антонио Конте заменил его после удаления Гари Кэхилла.

Остаток сезона Бога провел в аренде в Бирмингеме. В 31 матче Жереми забил два гола.

Также Бога хотели видеть у себя Бетис и Сельта.

Жереми находится в Челси с 2009 года. До Бирмингема он сдавался в аренду в Ренн и Гранаду.