Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018

Сборная ФРГ по футболу извинилась перед болельщиками за провальную игру на Чемпионате Мира 2018.

Об этом спортсмены и тренеры написали на страничке бундестим в Facebook.

«Дорогие фаны! Мы так же разочарованы, как и вы! Кубок мира проводится каждые четыре года, и мы так много напланировали. Нам жаль, что мы играли не как чемпионы мира. Поэтому мы заслуженно вылетели, как бы горько это ни было», - говорится в посте.

Игроки также поблагодарили своих поклонников за отличную поддержку. В Рио все завершилось торжествами, на этот раз все вышло иначе, но «спорт также включает поражения и признание, когда противники были лучше». Бундестим поздравила Швецию и Мексику с их выходом из группы, а Южную Корею – с победой во вчерашнем матче со счетом 2:0.

Ни разу еще немецкая сборная не была вынуждена так рано покидать соревнования. На родину она прибыла в четверг во второй половине дня. Главный тренер сборной Йоахим Лева сказал СМИ, что подумает об уходе с поста.

Как известно, на Чемпионате Мира 2018 сборная ФРГ проиграла сборной Южной Кореи со счетом 2:0.