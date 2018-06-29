Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
Новости: Англия 0:1 Бельгия: события матча
Англия 0:1 Бельгия: события матча
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
X

Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018

Германия
05:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сборная Германии покинула мундиаль проиграв Южной Корее в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018.

Сборная ФРГ по футболу извинилась перед болельщиками за провальную игру на Чемпионате Мира 2018.

Об этом спортсмены и тренеры написали на страничке бундестим в Facebook.

«Дорогие фаны! Мы так же разочарованы, как и вы! Кубок мира проводится каждые четыре года, и мы так много напланировали. Нам жаль, что мы играли не как чемпионы мира. Поэтому мы заслуженно вылетели, как бы горько это ни было», - говорится в посте.

Игроки также поблагодарили своих поклонников за отличную поддержку. В Рио все завершилось торжествами, на этот раз все вышло иначе, но «спорт также включает поражения и признание, когда противники были лучше». Бундестим поздравила Швецию и Мексику с их выходом из группы, а Южную Корею – с победой во вчерашнем матче со счетом 2:0.

Ни разу еще немецкая сборная не была вынуждена так рано покидать соревнования. На родину она прибыла в четверг во второй половине дня. Главный тренер сборной Йоахим Лева сказал СМИ, что подумает об уходе с поста.

Как известно, на Чемпионате Мира 2018 сборная ФРГ проиграла сборной Южной Кореи со счетом 2:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сборная Германии, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Мальдини назвал лучшего игрока в мире Игрок Реала станет одноклубником Ярмоленко Англия 0:1 Бельгия: события матча

Последние новости

Форвард Туниса стал автором 2500-го гола в истории чемпионатов мира Необычная мебель для хранения оружия (Фото) Футбол. "Челси" отправит Бога в Италию
Сегодня читают в спорте
01 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
02 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
03 Мальдини назвал лучшего игрока в мире
04 Участник ЧМ-2018 завершил карьеру в 23 года
05 Игрок Реала станет одноклубником Ярмоленко
Новости сегодня
06:07 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
05:34 Мексиканка Янет Гарсия - самая сексапильная ведущая прогноза погоды (Фото)
05:18 В Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании автобуса
04:35 Редкие снимки войны во Вьетнаме (Фото)
04:32 Бомбические демотиваторы для шикарного настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: На Энцеладе нашли необходимые для жизни ингредиенты
На Энцеладе нашли необходимые для жизни ингредиенты
Добавить комментарий
0