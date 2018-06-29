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Агент Ярмоленко - о трансферных слухах вокруг форварда сборной Украины

Андрей Ярмоленко
06:53 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Агент атакующего полузащитника сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко рассказал о будущем своего клиента.

Полузащитник сборной Украины и дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко продолжит выступления за немецкий клуб. Игрок проходит подготовку вместе с командой к новому сезону в Бундеслиге.

Спортивный директор клуба из Дортмунда Михаэль Цорк дал свой комментарий относительно слухов о возможном трансфере Ярмоленко в «Тоттенхэм» или «Фенербахче», которые появились на прошлой неделе.

«Сейчас у нас нет ни одного предложения по трансферу Андрея Ярмоленко, которое можно было бы обсуждать», — приводит слова Цорка Kicker.

В прошлом сезоне 28-летний игрок сыграл за «Боруссию» 26 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Бундеслига, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
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